РИАМО - 13 апр. За сутки из больниц Москвы выписали еще 150 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, сообщает оперативный штаб столицы.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться. Мы видим положительную динамику - более сотни выздоровевших ежедневно. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 150 человек», - сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На данный момент общее число вылечившихся от коронавируса в Москве составляет 837 человек. При этом число случаев заражения коронавирусом в столице превысило 10 тысяч человек.

В городе усилили меры по борьбе с коронавирусом. Действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. Также с понедельника приостанавливается работа большинства организаций. Уже с 15 апреля начнут действовать пропуска для проезда на транспорте, оформить их можно с понедельника на портале mos.ru, по телефону: +7 (495) 777-77-77; по СМС на номер: 7377.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.