С 13 апреля москвичи смогут подать заявки на получение цифровых пропусков. Со среды, 15 апреля, такой пропуск станет обязательным для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв, они оформляются бесплатно.

Не могу оформить цифровой пропуск, потому что портал не работает, система сбоит. Что делать?

В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском. Пожалуйста, подождите и подайте заявку позднее либо воспользуйтесь альтернативными способами: подайте заявку по телефону единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 или с помощью СМС на короткий номер 7377.

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Нужно ли прикладывать фотографию для оформления цифрового пропуска?

Нет, фотография для получения цифрового пропуска не требуется.

Какой адрес указывать при оформлении цифрового пропуска — проживания, регистрации или прописки?

Для оформления цифрового пропуска нужно указать адрес фактического проживания.

У меня нет прописки или регистрации в Москве — смогу ли я оформить цифровой пропуск и выйти из дома?

Да, для оформления цифрового пропуска укажите адрес фактического проживания.

Я снял квартиру в другом районе или временно переехал к родственникам — что делать?

При получении цифрового пропуска укажите адрес фактического проживания. Для получения пропуска для поездок на работу указывать адрес не нужно.

В каких случаях потребуется пропуск?

Пропуск потребуется, если вы планируете передвигаться по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте.

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В каких случаях цифровой пропуск не нужен?

Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не нужен. Например, можно выгулять собаку, вынести мусор, сходить в магазин или аптеку недалеко от дома.

Что представляет собой пропуск?

Цифровой пропуск представляет собой буквенно-цифровой код, первые четыре цифры которого означают дату окончания действия пропуска, остальные 12 символов позволяют идентифицировать его владельца. При необходимости сотрудники уполномоченных органов, ответственных за контроль соблюдения правил самоизоляции, могут ввести этот код на служебном устройстве, и система выдаст информацию о дате, на которую выдан пропуск, сведения о его владельце и о цели поездки. Эти данные сотрудники сверяют с данными документа, удостоверяющего личность, который человек указал при оформлении пропуска.

Какие виды цифровых пропусков можно получить?

Для Москвы доступно два вида цифровых пропусков: для работников организаций, деятельность которых не приостановлена указом Мэра Москвы, и для разового передвижения. Пропуск для разового передвижения можно оформить для посещения медицинской организации или для других личных целей. Правила оформления таких пропусков различаются.

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На какой срок выдается цифровой пропуск и как часто его можно получать?

Цифровой пропуск для работников выдается на срок до 30 апреля.

Пропуск для разового передвижения для посещения медицинской организации выдается на один календарный день. Количество таких пропусков в течение недели неограниченно.

Пропуск для разового передвижения для иных личных целей выдается на один календарный день. Получить его можно не более двух раз в неделю.

На какое расстояние я могу передвигаться с цифровым пропуском?

Передвигаться можно на любое расстояние. Для получения пропуска для разового передвижения москвичам надо указать адрес отправления и адрес назначения. Для получения пропуска на работу указывать какие-либо адреса не требуется.

Если какие-нибудь из данных не заполнены при подаче заявления — что произойдет?

Если какие-либо обязательные данные электронного заявления на mos.ru не заполнены, подача заявления будет невозможна.

Проверка паспортных данных занимает некоторое время, а цифровой пропуск мне нужен срочно. Что делать?

Цифровой пропуск выдается онлайн и не требует ожидания завершения межведомственных проверок.

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Могут ли отказать в выдаче цифрового пропуска? На каком основании?

Вам не выдадут пропуск, если в запросе указаны неполные или недостоверные данные. Проверьте корректность данных и подайте запрос повторно.

Кто может передвигаться по городу без цифрового пропуска?

Без цифрового пропуска передвигаться по городу можно только при предъявлении служебного удостоверения (удостоверение личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверение судьи, адвоката, нотариуса, включая их помощников, а также редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, удостоверение частного охранника, личная карточка охранника).

Можно ли передвигаться с этим пропуском по Московской области?

Да, цифровой пропуск, оформленный в Москве, будет действовать на территории Московской области. Аналогично пропуск, выданный в Московской области, будет действителен на территории Москвы.

Мне нужно поехать на дачу в Подмосковье. Можно ли оформить цифровой пропуск?

Да, возможно. Для этого надо оформить пропуск для разового передвижения с иной целью. Пропуск, полученный в Москве, действует также на территории Московской области. Если обратно в Москву вы возвращаетесь на следующий день или через несколько дней, также нужно оформить пропуск.

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Я не знаю ИНН работодателя. Могу его не указывать?

Нет, эти поля являются обязательными. Уточните ИНН у работодателя.

Мне каждый день надо ездить на работу — каждый день оформлять цифровой пропуск?

Нет, пропуск для передвижения на работу выдается на срок до 30 апреля.

Я работодатель. Могу ли я оформить цифровые пропуска на всех своих сотрудников?

Работники должны оформлять цифровые пропуска самостоятельно. Вы поможете своим сотрудникам, если дадите им всю информацию о компании, необходимую для получения цифрового пропуска.

Как быть курьерам и таксистам, работа которых связана с передвижением по всему городу?

Сотрудники, чья работа связана с передвижениями, могут оформить цифровой пропуск для передвижения на работу. Для этого надо заполнить те же поля, что и для обычного пропуска на работу.

Можно ли передвигаться по городу на такси?

Можно, если у вас есть цифровой пропуск для передвижения по соответствующему маршруту. Служба такси проверит ваш пропуск при заказе автомобиля.

Я езжу на велосипеде или мопеде. Мне нужен пропуск?

Да, для передвижения по городу на велосипеде или мопеде необходимо получить пропуск.

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Мне нужно поехать в другой регион, что делать?

Чтобы поехать в другой регион, надо оформить пропуск для разового передвижения с иной целью. Обязательно уточните, какие правила передвижения действуют на территории региона, который вы собираетесь посетить.

Я приезжаю в Москву из другого региона, надо ли мне получать пропуск?

Да, для передвижения по Москве вам необходимо получить пропуск.

Мне нужно надолго уехать в командировку или отпуск, что делать?

Вынужденная длительная поездка является основанием для того, чтобы покинуть место проживания. Для этого надо оформить пропуск для разового передвижения с иной целью.

Мне нужны продукты — как действовать?

Вы можете выйти из дома за продуктами и другими товарами, реализация которых не ограничена указом Мэра Москвы. Старайтесь выбирать ближайшие к дому магазины. Если вы идете в магазин пешком, получать пропуск не нужно. Если вы планируете поехать в магазин на машине или общественном транспорте, оформите пропуск, выбрав тип «Разовое передвижение в иных целях».

Мне нужно отвезти продукты пожилым родственникам — что делать?

Если вы идете к родственникам пешком, получать пропуск не нужно. Если вы планируете поехать к ним на машине или общественном транспорте, оформите пропуск, выбрав тип «Разовое передвижение в иных целях».

На детей нужно оформлять цифровой пропуск?

Пропуск на ребенка до 14 лет оформлять не нужно. Если ребенок старше, ему понадобится цифровой пропуск.

Могу ли я оформить из своего личного кабинета пропуск на родственника?

Нет, каждый оформляет пропуск из своего личного кабинета.

Кто может проверять наличие цифрового пропуска?

Цифровой пропуск необходимо предъявить представителям органов, осуществляющих контроль соблюдения правил самоизоляции.

Также проверить пропуск может служба такси при заказе автомобиля.

Я получил цифровой пропуск. Что нужно сделать, чтобы выйти с ним из дома?

Сохраните, запишите или распечатайте данные пропуска, чтобы предъявить представителям органов, осуществляющих контроль режима самоизоляции. Предъявить цифровой пропуск можно любым удобным способом — как на мобильном устройстве, так и на бумажном носителе. При себе также необходимо иметь указанный в запросе документ, удостоверяющий личность.

Как сотрудник проверит сведения моего цифрового пропуска?

Сотрудник вводит данные вашего цифрового пропуска на служебном устройстве, и система выдает ему информацию о дате и цели поездки, а также сведения о владельце пропуска. Эти данные он сверяет с данными документа, удостоверяющего личность.

Что будет, если я выйду из дома без цифрового пропуска?

Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не понадобится. Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск.

Задержание в пути без цифрового пропуска влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до 30 тысяч рублей. То же деяние, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, либо повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

Нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей. Машина может быть задержана сотрудниками ГИБДД и перемещена на спецстоянку.

Получение цифрового пропуска платное или бесплатное?

Цифровой пропуск выдается бесплатно. Если вам предлагают купить пропуск за деньги — это мошенники. Сообщайте, пожалуйста, о таких фактах в правоохранительные органы.