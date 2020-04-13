РИАМО - 13 апр. На портале mos.ru появился онлайн-проект «Культурная Москва онлайн», в котором собрана подборка лучших культурных событий города, говорится на официальном сайте мэра Москвы.



Все видеозаписи концертов, экскурсия и интервью доступны к просмотру бесплатно.



«Чтобы пользователи могли быстрее находить то или иное онлайн-событие, на главной странице проекта есть удобное меню. Оно состоит из восьми разделов: «Театр», «Музыка», «Музеи», «Кино», «Литература», «Шоу», «Экскурсии», «Знания», - говорится в сообщении.



В разделе «Экскурсии» пользователи могут найти виртуальную прогулку по Московскому планетарию, в которой астрофизик Дмитрий Трушин рассказывает факты о планетарии, а также учит создавать искусственные облака, сочинять электронную музыку и определять свой вес на других планетах. Также в этом разделе можно совершить онлайн-прогулку по Московскому зоопарку и понаблюдать за жизнью обитателей с помощью веб-камер. А любители театров смогут совершить виртуальную прогулку по Большому театру.



В разделе «Театры» зрители смогут посмотреть балет, основанный на библейском сюжете, «Сотворение мира» на музыку Андрея Петрова. Также дети и родители могут посмотреть цирковой мюзикл «Алиса» по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». В шоу принимают участие артисты и гимнасты, работавшие в столичных театрах и в Cirque du Soleil.



В разделе «Музыка» выложена видеозапись большого органного концерта в концертном зале «Зарядье». Зрители могут послушать, как играют сочинения Иоганна Керля, Иоганна Себастьяна Баха, Ференца Листа, Николая Римского-Корсакова, Микаэла Таривердиева на одном из крупнейших органов в Европе.



В разделе «Шоу» можно посмотреть световые представления. Пользователи могут увидеть два мультимедийных шоу Московского международного фестиваля «Круг света» на фасаде Политехнического музея.



В разделе «Знания» предлагается послушать лекцию «Приключение итальянцев в Москве, которая проходила в Культурном центре ЗИЛ. Также в разделе представлены лекции на другие исторические, искусствоведческие и архитектурные темы.



Послушать лекции об известных произведениях и их авторах можно в разделе «Литература». Здесь также доступно интервью с современными писателями и поэтами. Например, поэт, историк литературы Игорь Волгин рассказывает о творчестве Федора Достоевского. Любителям современной литературы будет интересно послушать интервью популярного писателя Дмитрия Быкова.