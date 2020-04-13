РИАМО - 13 апр. Компания-производитель технополиса «Москва» передала городской клинической больнице №40 в Коммунарке 1,5 тысячи комплектов двух видов дыхательных контуров и тысячу бактериально-вирусных фильтров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Предприятие работает на площадке технополиса с июля прошлого года, и сейчас его мощности позволяют производить до 100 единиц медицинской техники в месяц. При этом компания готова наращивать объемы производства, так как условия работы в особой экономической зоне это позволяют», - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает пять площадок общей площадью 206,8 гектара. Четыре площадки расположены в Зеленограде, и одна находится в Печатниках.

Больница в Коммунарке принимает пациентов, зараженных коронавирусом.

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