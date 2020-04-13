РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 апр. За минувшую неделю с незаконных свалок на территории Люберец вывезли более 80 кубометров отходов, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник заместитель руководителя управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке территории округа было задействовано 97 единиц спецтехники и 994 человека. С несанкционированных свалок вывезли более 80 кубометров мусора», – сказал Орлов.

По его словам, продолжаются работы по ямочному ремонту во дворах.

«За прошедший период устранено 253 ямы. В ежедневном режиме проводится работы по дезинфекции детских и игровых площадок хлорсодержащими веществами», – заключил Орлов.