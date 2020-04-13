РИАМО - 13 апр. Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 13 апреля москвичи смогут подать заявки на получение цифровых пропусков. Со среды, 15 апреля, такой пропуск станет обязательным для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв, они оформляются бесплатно», - говорится в сообщении.

Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.

Первый: с помощью портала mos.ru. В разделе «Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы» ввести необходимые данные и подать заявку. На сайте нужна авторизация.

Второй: с помощью СМС на номер 7377. Если цифровой пропуск оформляется для сотрудника организации, то сообщение должно выглядеть так: «Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства (если используется)* номер карты «Тройка» (при наличии)* номер карты «Стрелка» (при наличии)* ИНН организации* краткое наименование организации».

Пример, указанный в сообщении: Пропуск*1*1*1234*123456*Р043МП177***1234567890*ООО «Ромашка». Уточняется, что в примере не указаны карты «Тройка» и «Стрелка». Вместо них стоят звездочки.

Если пропуск заказывается для сотрудника медицинской организации, необходимо указать ИНН. В ответ должен прийти цифровой код.

Если для медработника оформляется разовый пропуск, то сообщение должно иметь следующий вид: «Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* дата рождения (через точку)* номер транспортного средства (если используется)* номер карты «Тройка» (при наличии)* номер карты «Стрелка» (при наличии)* краткое наименование медицинской организации».

Пример, указанный в сообщении: Пропуск*2*1*1234*123456*15.04.1981***44443333111*ГКБ Боткина. В примере не указаны транспортное средство и карта «Тройка». Вместо них стоят звездочки.

Если разовый пропуск нужен для других целей, то сообщение должно выглядит следующим образом: «Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства (если используется)* номер карты «Тройка» (при наличии)* номер карты «Стрелка» (при наличии)* цель выхода (максимум 20 символов)* адрес пункта назначения».

Пример, указанный в сообщении: Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**на дачу*Опалиха, Пришвина, 11. В примере не указаны транспортное средство и карта «Стрелка». Вместо них стоят звездочки.

Третий способ оформить пропуск: воспользоваться единой справочной службой правительства Москвы. Для этого нужно позвонить по номеру: +7 (495) 777-77-77. Оператор запросит необходимую информацию и самостоятельно заполнит данные для цифрового пропуска, после чего продиктует код цифрового пропуска. Этот код нужно записать и сообщить при проверке.

Передвигаться по городу без цифрового пропуска можно при предъявлении действующего служебного удостоверения – госслужащих, военных, представителей суда и закона, журналистов.

Стоит отметить, что пропуск, полученный на территории Москвы, действуют и в Московской области. Если столицу решат посетить представители иных субъектов РФ, также необходимо будет оформить разрешение.

Пропуска ввели в рамках режима самоизоляции, который действует до 1 мая для всех жителей столичного региона.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.