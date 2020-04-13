РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Пожарные подмосковных Люберец 67 раз выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Всего на минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 67 выездов. Участвовали в ликвидации девяти пожаров, четыре из них произошли в Люберцах», - сказал Иванов.

Он отметил, что 12 апреля поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: городской округ Люберцы, поселок Коренева, улица Новая, дом №1. Погибших и пострадавших при пожаре нет.