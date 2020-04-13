РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Наряды сотрудников полиции стоят на въездах в Люберцы, Котельники, Лыткарино и Дзержинский, увеличили количество пеших маршрутов, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Сотрудники переведены на усиленный режим работы. С сегодняшнего дня увеличилась плотность нарядов. Наряды стоят на въездах в городские округа Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино. Помимо этого мы увеличили плотность пеших нарядов», - сказал Романцев.

Также за минувшую неделю в полицию поступило 2,1 тысячи звонков от жителей, заведено 39 уголовных дел.

Кроме того, произошло 26 ДТП на территории обслуживания, все они без пострадавших.