РИАМО - 13 апр. Первый полет человека в космос стал одним из самых важных достижений своей эпохи, а 12 апреля 1961 года был всенародный праздник, рассказал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков.

«Я очень хорошо помню 12 апреля 1961 года. Это был настоящий праздник, люди вышли на улицы, было настоящее народное гулянье – песни, танцы. Народ ликовал, отмечал этот день почти как День Победы 9 мая. Мы преодолели границу, которая отделяла Землю от космического пространства», - сказал Джанибеков в интервью Nation News.

По словам космонавта, первый полет в космос по значимости сравним с победой в Великой Отечественной войне.

При этом космонавт отмечает, что в нынешней эпохе у России есть свои достижения и прорывы.

«За последние 20 лет мы сделали очень серьезные шаги в обороне. Те достижения, которые мы имеем сегодня в самолетостроении, в вооружении равнозначны первому полету человека в космос. Такие прорывные технологии – наше достояние. Я горжусь своей родиной», — отметил Джанибеков.

Джанибеков пришел в отряд космонавтов в 1970 году. За свою летную карьеру ему удалось совершить пять полетов в космос и в качестве командира корабля, а также дважды выйти в открытый космос. Общая продолжительность нахождения на орбите — 145 суток 15 часов 58 минут.