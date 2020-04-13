РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В волонтерский центр Подольска поступило еще 25 звонков от жителей округа о необходимой помощи во время режима самоизоляции, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по делам молодежи администрации округа.

«В волонтерский центр Подольска 11 апреля поступило 25 входящих звонков от жителей города, нуждающихся в помощи волонтеров. 23 заявки отработано. Неравнодушные волонтеры помогают ежедневно жителям Подольска с покупкой продуктов, лекарств», - говорится в сообщении.

Жители, которые нуждаются в помощи, могут обратиться в центр по телефонам: 8(969)017-54-56 и 8(496)750-04-93.