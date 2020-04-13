РИАМО - 13 апр. Анонимное сообщение о минировании самолетов, находящихся на стоянке, и одного воздушного судна, осуществлявшего внутренний рейс, поступило в международный аэропорт Шереметьево, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



В 17:20 в воскресенье от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Химки в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение с угрозой минирования самолетов, находящихся на стоянке аэропорта Шереметьево, и самолета Москва — Самара.



«По информации сменного начальника аэропорта Шереметьево все воздушные судна находящиеся на территории аэропорта закрыты, доступ к ним разрешен только техническому персоналу. Перед закрытием самолеты были осмотрены сотрудниками службы безопасности. Самолет «Москва-Самара» приземлился без происшествий», - говорится в сообщении.



Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Усилены меры безопасности и контроль за прибывающими воздушными судами.