РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Более чем в 20 домах микрорайона Климовск Подольска в понедельник снизили параметры тепловой энергии из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска в понедельник сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» с 9:00 до 17:00 будут выполнять аварийные ремонтные работы. В это время будут снижены параметры тепловой энергии в многоквартирных домах по следующим адресам: Южный поселок, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 31, 33, 34», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.