РИАМО - 13 апр. Парки столицы подготовили для жителей онлайн-программы, ознакомиться с ними можно на официальных страницах в социальных сетях - музея-заповедника «Царицыно», музея-усадьбы «Кусково», парка искусств «Музеон» и многих других, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Семнадцать парков столичного департамента культуры приглашают присоединиться к своим виртуальным мероприятиям, которые доступны на сайтах и на официальных страницах в социальных сетях», - говорится в сообщении.

Музей-усадьба «Кусково» 14 апреля на своем YouTube-канале разместит онлайн-экскурсию по залам дворца графа Шереметева под названием «Эпохи миг в зеркальном отражении». Зрителям расскажут об использовании зеркал в интерьерах начала XVIII — середины XIX века и покажут зеркала в золоченых и венецианских рамах, которые размещались в личных уборных и парадных залах дворца.

В 15:00 17 апреля музей выложит еще одну виртуальную экскурсию по танцевальному залу дворца, оформленному в стиле версальской зеркальной галереи. Во время виртуальной прогулки можно детально рассмотреть предметы интерьера и узнать секреты настенных зеркал.

Усадьба Воронцово на своих страницах в социальных сетях в 14:00 в понедельник выложит онлайн-прогулку по парку. Зрителям расскажут, чем усадебный ландшафт отличается от паркового и какие деревья и растения обязательно высаживали на приусадебной территории. 15 апреля в 10:00 появится экскурсия об истории создания парковой скульптуры «Богиня Флора». А видеоэкскурсия 17 апреля в 15:00 будет посвящена Итальянскому саду усадьбы Воронцово. 18 апреля в 10:00 в соцсетях опубликуют лекцию о жизни и творчестве Виктора Васнецова.

На страницах социальных сетей музея-заповедника «Царицыно» в понедельник в 12:00 пройдет виртуальная экскурсия по выставке «Monument du costume. Картины жизни XVIII столетия». Зрители узнают, как жили и развлекались французские аристократы XVIII века, а также какие наряды были в моде в то время. А 17 и 18 апреля с 10 утра до 10 вечера зрители смогут прогуляться по постоянной экспозиции Большого дворца и оранжерее музея-заповедника «Царицыно».

В соцсетях парка Горького 14 апреля в 10:30 появится онлайн-прогулка по партерной части парка. Можно будет узнать историю возникновения «Острова танца». 18 апреля в 10:30 можно будет посмотреть онлайн-экскурсию по Воробьевым горам. Зрителям расскажут о флоре и фауне Воробьевых гор, а также продемонстрируют, где расположены декоративные родники.

А на онлайн-площадках парка искусств «Музеон» 14 апреля в 11:00 разместят видеоэкскурсию по дому Третьяковых. Зрителям покажут двухэтажный особняк в районе Якиманка, которым владела купеческая семья более 100 лет.

Парк «Ходынское поле» организует для своих подписчиков в Instagram спортивные занятия и встречи с разными специалистами в режиме реального времени. Также заняться спортом дома предлагает и Бабушкинский парк. В понедельник в 12:00 на страницах парка в социальных сетях появится видеотренировка профессионального инструктора и постоянного тренера парка по гимнастике цигун Алексея Пояркова. Зрителям покажут комплекс упражнений, направленных на снятие в теле мышечных зажимов и расслабление.

На страницах парка «Северное Тушино» в социальных сетях открылась виртуальная фотовыставка под названием «Дверь во Вселенную открыта», состоящая из подборки архивных фотографий, посвященных освоению космоса. А 14, 16 и 18 апреля в 17:00 будут опубликованы новые видеоэкскурсии по дизельному и жилому отсекам подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец».