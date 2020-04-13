РИАМО - 13 апр. За прошедшие сутки из больницы в Коммунарке выписали семь человек, в то же время поступили на лечение 37 человек, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Всего в больнице состоят на лечении 533 человека.

«С диагнозом «внебольничная пневмония» - 524 (пациента – ред.)», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

С подтвержденным коронавирусом на лечении в больнице находятся 319 пациентов. 47 человек лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии, 21 пациент подключен к аппарату ИВЛ.

В Москве зафиксировано 10 158 случаев заражения коронавирусом, в России – 15 770 зараженных.

Из-за пандемии власти столицы ввели ограничительные меры. Так, действует режим повышенной готовности, режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. С понедельника перестали работать каршеринг, приостановлена часть строительных работ.

Начинается оформление электронных пропусков для поездок на транспорте, с 15 апреля их будут проверять. Получить пропуск можно на портале mos.ru, по телефону: +7 (495) 777-77-77 и по СМС на номер: 7377.

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