РИАМО - 13 апр. В городском округе Мытищи был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 19:25 12 апреля в МЧС поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Мытищи, между деревней Афанасово и поворотом на село Троицкое.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами 4 ОП МУ МВД России «Мытищинское». Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ <…> на 13 апреля», - говорится в сообщении.