РИАМО - 13 апр. Пожар произошел на восьмом этаже общежития МВД Подмосковья в городском округе Долгопрудный, из здания эвакуировали сорок человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
Двенадцатого апреля от очевидца поступило сообщение о пожаре в общежитии МВД Московской области по адресу: городской округ Долгопрудный, улица Пацаева, дом 16.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на восьмом этаже общежития. Пожар был локализован на площади 23 квадратных метра», - говорится в сообщении.
Позже пожар полностью потушили.
При пожаре никто не погиб и не пострадал. Кроме того, из общежития были эвакуированы сорок человек, из них семь детей.
В тушении пожара задействовали 57 человек и 17 единиц техники.
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