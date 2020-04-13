РИАМО - 13 апр. Пожар произошел на восьмом этаже общежития МВД Подмосковья в городском округе Долгопрудный, из здания эвакуировали сорок человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Двенадцатого апреля от очевидца поступило сообщение о пожаре в общежитии МВД Московской области по адресу: городской округ Долгопрудный, улица Пацаева, дом 16.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на восьмом этаже общежития. Пожар был локализован на площади 23 квадратных метра», - говорится в сообщении.

Позже пожар полностью потушили.

При пожаре никто не погиб и не пострадал. Кроме того, из общежития были эвакуированы сорок человек, из них семь детей.

В тушении пожара задействовали 57 человек и 17 единиц техники.