РИАМО - 13 апр. В жилом доме на Ленинском проспекте потушили крупный пожар, во время ликвидации возгорания спасли пять человек, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

Ночью в понедельник в МЧС сообщили о пожаре по адресу: Ленинский проспект, 62/1.

«Прибывшие в 03:05 подразделения подтвердили информацию о пожаре в квартире на восьмом этаже и чердаке жилого дома», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров. На месте работали шесть подъемных механизмов, было организовано девять боевых участков для тушения возгорания. Были привлечены 29 единиц техники и 120 человек личного состава.

В то же время проезд спецтехники во двор был осложнен из-за хаотичной парковки автомобилей местных жителей.

Во время тушения пожара спасли пять человек. Сведений о пострадавших не поступало.

В 06:10 в понедельник пожар полностью потушили.