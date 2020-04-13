РИАМО - 13 апр. Пожарные ликвидировали возгорание на складе в городском округе Люберцы, площадь пожара составила 740 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.



В воскресенье в 03:24 от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Люберецкого МПСГ поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: городской округ Люберцы, поселок Коренева, улица Новая, дом 1.



«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение одноэтажного склада. В 03:36 объявлен «1 Бис», площадь горения 740 квадратных метров. В 04:58 – локализация пожара на площади 740 квадратных метро. В 05.41 – ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.



Погибших и пострадавших при пожаре нет. В тушении склада задействовали 42 человек и 14 единиц техники.