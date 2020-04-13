РИАМО - 13 апр. Чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги в квартире и передать минимальные показатели счетчиков, жители Москвы, находящиеся на даче, могут воспользоваться онлайн-сервисами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Городские электронные услуги и сервисы предоставляют москвичам возможность получать начисления за ЖКУ удаленно и оплачивать их независимо от местонахождения. Передать показания счетчиков или оплатить «коммуналку» можно на портале mos.ru, а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.

На портале mos.ru собраны в одном разделе все электронные услуги и сервисы, в том числе и оплата ЖКУ. Воспользоваться ими можно зарегистрировавшись на сайте и заполнив данные в личном кабинете: адрес квартиры, код плательщика, номер прибора учета электроэнергии и лицевой счет АО «Мосэнергосбыт». Перечень доступных в электронном виде коммунальных услуг содержится в каталоге услуг в теме «Жилье, ЖКУ, двор», раздел «ЖКУ».

Оплатить воду на портале можно в разделе «Прием показаний приборов учета воды». Те, кто планирует долго отсутствовать в Москве, могут заблаговременно внести минимальные значения приборов учета воды на один или два месяца вперед для формирования ЕПД.

Оплатить электроэнергию на портале можно в разделе «Прием показаний и оплата электроэнергии» не позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным. Но сделать это можно и заранее. Также жители столицы могут удаленно проверить баланс домашнего телефона МГТС и при необходимости пополнить его онлайн.

Эти же функции передачи показаний и оплаты потребления воды и электричества есть и в приложении «Госуслуги Москвы» в разделе «Внесение показаний», в приложении «Моя Москва» - в разделе «Мой дом».