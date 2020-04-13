РИАМО - 13 апр. В результате пожара в конном клубе подмосковного Зарайска десять лошадей задохнулись, восемь лошадей удалось спасти, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 13:28 12 апреля от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном подворье по адресу: городской округ Зарайск, улица Урицкого, дом 7.

«В 14:22 – локализация на площади 200 квадратных метров; в 14:33 – ликвидация открытого горения; в 17:55 – ликвидация последствий пожара. Погибших, пострадавших людей нет. Было выведено восемь лошадей, задохнулось - десять лошадей», - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали 28 человек и восемь единиц техники.