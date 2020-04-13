РИАМО - 13 апр. Чтобы не навредить глазам в условиях самоизоляции, нужно проводить не более 8 часов за работой на компьютере и не более 2 часов - за просмотром телевизора или переписываясь в телефоне, сообщил РИАМО врач-офтальмолог сети клиник «Медси» Сергей Зиборов.

«Конечно, все индивидуально. Нужно учитывать даже просто физические параметры: как мы сидим, как мы смотрим, сидя или лежа. Тут накладывается и зрительная нагрузка, и нагрузка на спину», - сказал Зиборов.

По его словам, чтобы снизить нагрузку на глаза, нужно давать им отдыхать каждые 45 минут. Перерывы должны длиться по 5 минут. Если же человек работает непрерывно порядка 4 часов, то перерыв должен составить 30 минут.

«В чем заключается краткосрочный перерыв: нам необходимо расслабить мышцы глаз. Оптимальный вариант - упражнение «метка на стекле». Смотрим на точку на стекле на расстоянии 30-33 сантиметров и переводим взгляд на ближайший стоящий дом. Его (упражнение – ред.) нужно делать около двух минут», - рассказал офтальмолог.

Также он посоветовал часто моргать в перерывах, чтобы усилить смачивание слезой роговицы. По его словам, когда человек смотрит в монитор, он будто гипнотизируемый, реже моргает, и от этого в глазах возникает сухость.

«Сами понимаете, когда люди работают на удаленке, все больше средств контроля над сотрудниками приходит от руководства. И если человек работает 45 минут, а потом отдыхает, то руководству это не всегда может понравиться. Тем более, работа может быть такая, что ты сначала делаешь, а потом уже отдыхаешь, то есть человек работает все 8 часов, не разгибая спины», - отметил Зиборов.

В Московском регионе введен режим обязательной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Всем организациям рекомендовали по максимуму перевести сотрудников на удаленный формат работы.

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