РИАМО - 13 апр. В подмосковном Волоколамске нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы для населения он не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.



В 15:54 в воскресенье поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Волоколамский городской округ, деревня Ремягино.



«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Волоколамского ОМВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ (в/ч 23626) на понедельник», - говорится в сообщении.