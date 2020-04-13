РИАМО - 13 апр. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 13-15, по области – 10-15 градусов», - говорится в сообщении.



Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и в середине дня составит 742 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%.



Синоптики отмечают, что в столичном регионе установилась погода характерная для апреля с выраженными междусуточными колебаниями метеорологических элементов. Организм человека хорошо приспособлен к сезонным изменениям, синхронно этим изменениям меняются и приспособительные механизмы. В то же время сбой или несостоятельность таких функций организма провоцирует развитие погодообусловленных обострений и ухудшение самочувствия.



«Помогут, в первую очередь, строгое выполнение рекомендаций врачей, соблюдать режим труда и отдыха, своевременно принимать лекарства, использовать различные закаливающие и укрепляющие организм методы. Еще великий врач Авицена в своем труде «Каноны врачебной науки» писал, что для лечения многих болезней нужно использовать свежий воздух, который оздоравливает тело так, как никакое лекарство. Чтобы уменьшить симптомы гиподинамии, недостаток кислорода, улучшить общее самочувствие, следует использовать рекомендацию древнего врача, даже на балконе можно проводить физические и дыхательные упражнения», - добавляют специалисты.