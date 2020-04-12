РИАМО - 12 апр. Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», которое разработало Минкомсвязи России, не будет применяться на территории Москвы, говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

«В Москве оно работать не будет. В столице уже действуют другие технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу», - говорится в сообщении.

Данное приложение интегрировано с единой системой идентификации и аутентификации Единого портала госуслуг и позволяет использовать учетную запись пользователя в этой системе.

Москвичи с 13 апреля смогут начать оформление электронных пропусков. С 15 апреля наличие электронных пропусков в столице обязательно для передвижения в транспорте. Пропуск можно будет получить на портале mos.ru, отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77. Оформление пропуска – бесплатное.

В столице за прошедшие сутки зафиксировали 1 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся достигло 10 158.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья смогут оформить электронный пропуск через мобильное приложение.

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.