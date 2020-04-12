РИАМО - 12 апр. Еще 10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли в столице, у них была двусторонняя пневмония и сопутствующие заболевания, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

Число погибших с коронавирусом в столице достигло 82 человек.

«Среди умерших - пациенты от 39 до 80 лет. 39-летний пациент страдал гипертонией», - говорится в сообщении.

У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания - кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз.

В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 1 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся достигло 10 158.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья смогут оформить электронный пропуск через мобильное приложение.

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.