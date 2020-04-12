РИАМО - 12 апр. На 51-м километре МКАД опрокинулся мусоровоз, его убрали с помощью автокрана, говорится в сообщении пресс-службы департамента гражданской обороны и ЧС Москвы.

«На место происшествия оперативно прибыла дежурная смена ПСО №204 «Пожарно-спасательного центра» Москвы», — отмечается в материале.

Водитель грузовика не справился с управлением из-за чего мусоровоз опрокинулся. В результате аварии никто не пострадал.

Из-за происшествия движение транспорта было затруднено, перекрывали съезд на Рублевское шоссе.