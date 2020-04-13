РИАМО – 13 апр. С понедельника в столице временно останавливают оказание медуслуг индивидуальными предпринимателями и организациями, для которых этот вид деятельности непрофильный.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ограничения будут действовать до 19 апреля.

«Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Из-за пандемии коронавируса в столице ранее приостановили работу всех салонов красоты. После этого было введено послабление – была разрешена работа салонов красоты с медицинской лицензией.

Как отмечали эксперты, в столице могли продолжить работу около трети от общего числа салонов красоты. Сейчас же из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе ужесточают меры.

В числе других мер, которые вводятся в столице с понедельника, - приостановка работы практически всех организаций, каршеринга. Кроме того, будет введен временный режим исполнения бюджета города. Приостанавливается контрактация почти всех закупок, кроме неотложных.

Из-за пандемии коронавируса в Москве действует обязательный для всех режим самоизоляции. Чтобы снизить число новых случаев инфицирования, жители должны оставаться дома и выходить на улицу только по веской причине.

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12 АПРЕЛЯ

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