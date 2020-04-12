РИАМО - 12 апр. СК проведет проверку по факту того, что один из собственников квартиры на юго-западе Москвы открыл стрельбу, когда за дверью стояли сотрудники полиции, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по столице.

Информация о преступлении была изложена в СМИ. Несколько собственников делят эту квартиру. Один собственник не открывал дверь другому вместе с полицией.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации», — отмечается в материале.

По итогам проверки примут процессуальное решение.

По данным ГУ МВД России по столице, после переговоров мужчина согласился открыть дверь и сложить оружие. Пострадавших в результате происшествия нет.