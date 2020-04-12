РИАМО - 12 апр. На улице Солнечная в сквере в Жуковском установили памятник летчику-космонавту и Герою СССР Игорю Волку, сообщил глава городского округа Юрий Прохоров.

«Композиция представляет собой гранитный постамент с бронзовым бюстом Игоря Петровича, одетого в противоперегрузочный костюм и держащего в руках гермошлем», — написал Прохоров в своем Instagram-аккаунте.

Создателями скульптуры выступили Игорь Яворский и Максим Мухаев. Планировалось провести торжественную церемонию открытия в день рождения Игоря Волка, 12 апреля, но из-за ситуации с коронавирусом мероприятие пришлось перенести на неопределенный срок.

Игорь Волк - заслуженный летчик-испытатель СССР, летчик-космонавт. В рамках подготовки к полету на «Буране» совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя космического корабля «Союз Т-12». Работал на борту орбитального комплекса «Салют-7» – «Союз Т-11» – «Союз Т-12».

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