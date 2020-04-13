РИАМО – 13 апр. В Подмосковье и столице с 13 по 19 апреля останавливаются практические все строительные работы, будет продолжаться только строительство важных объектов.

«Наша задача – не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах. Для этого карантин. Для этого <…> мы полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

О приостановке строительства и ремонтных работ объявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Исключения – возведение медицинских объектов, работы непрерывного цикла в строительстве, обслуживание метро, других транспортных объектов.

Все остальные стройки в столице заморозят, но их надо будет продолжать эксплуатировать и охранять – контролировать состояние временных сооружений, коммуникаций, противопожарных систем.

Строителям продолжат выплачивать заработную плату на время остановки работ. На территории Москвы строители остаются в местах своей дислокации, за ними будет обеспечен медицинский контроль.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья смогут оформить электронный пропуск через мобильное приложение.

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.