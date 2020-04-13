РИАМО - 13 апр. С понедельника в Подмосковье и столице вводятся более жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса, работу должно прекратить большинство организаций.

Работа предприятий приостанавливается временно – с 13 по 19 апреля. Могут продолжать функционировать организации непрерывного цикла и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность.

«Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил – дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

Как уточнял мэр Москвы Сергей Собянин, продолжать работу могут медицинские организации, органы госвласти, предприятия медицинской и пищевой промышленности, предприятия оборонно-промышленного комплекса, важной инфраструктуры, атомной промышленности, производители средств индивидуальной защиты.

В Московском регионе также продолжат работу магазины, где продают продукты и товары первой необходимости, структуры, которые обеспечивают выплату зарплаты.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья смогут оформить электронный пропуск через мобильное приложение.

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.