РИАМО - 13 апр. Теперь медики могут оставлять свои автомобили на городских парковках бесплатно, такую меру ввели для поддержки специалистов, которые борются с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в департамент здравоохранения», — говорится в сообщении.

Списки должны были передать медицинские учреждения.

Медики могут получить консультации по вопросам парковки по телефону +7 (495) 870-72-95.

Отменить плату за парковку для медиков ранее предложил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Он подчеркнул, что врачи сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Власти принимают необходимые меры, чтобы поддержать врачей во время пандемии коронавируса. В частности, в городе вводятся более жесткие требования по самоизоляции, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и, соответственно, на медиков.

Для этих целей в Москве с 15 апреля вводятся электронные пропуска для поездок на транспорте. Цель – снизить количество социальных контактов и скорость распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья смогут оформить электронный пропуск через мобильное приложение.

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

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- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

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- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



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- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.