РИАМО - 13 апр. С 13 по 19 апреля в Подмосковье и столице приостанавливается работа каршеринга, такая мера вводится для усиления борьбы с распространением коронавируса.

Ранее соответствующие документы подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ограничения касаются не только автомобилей каршеринга, но и такси, у которых нет разрешения на деятельность в Московском регионе.

Такси с разрешениями продолжат работу. При этом таксисты будут проверять с 15 апреля у пассажиров цифровые пропуска – с этого дня жители должны получать пропуска для поездок на транспорте. Сами водители также получат пропуска для рабочих целей, которые будут действительны до конца апреля.

В Подмосковье и столице ужесточают меры по борьбе с коронавирусом, чтобы снизить темпы распространения инфекции и нагрузку на систему здравоохранения. С понедельника также прекращает работу большинство предприятий и организаций, а те, которые продолжат функционировать, должны по максимуму перевести сотрудников на удаленную работу.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья смогут оформить электронный пропуск через мобильное приложение.

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.