РИАМО - 13 апр. С понедельника в столице запускается процесс оформления цифровых пропусков для поездок, сами пропуска станут обязательными с 15 апреля.

Соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пропуск можно будет получить на портале mos.ru, отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77. Оформление пропуска – бесплатное.

Пропускная система будет работать по заявительному характеру.

Пропуск понадобится при поездке на любом виде транспорта – автомобиле, такси, скутере, мотоцикле, метро, электричках и так далее.

Пропуск представляет собой цифровой код. Номер можно будет распечатать, либо записать, либо показать с экрана смартфона. При себе также необходимо будет иметь паспорт. На пропуске также будет указан QR-код.

Кроме того, при поездках в такси водители будут спрашивать у пассажира наличие пропуска.

Пропуска будут трех видов: для поездок на работу, для поездок в медорганизации и для поездок в иных целях. Для поездок в рабочих целях пропуск будет действителен до конца месяца, и отправлять его повторно не понадобится. Для поездок в медорганизацию пропуск будет действовать в течение одного дня, но число его получений не ограничено. Для поездок в иных целях пропуск будет действителен в течение одного дня, получить его можно будет два раза в неделю.

Для получения всех пропусков нужно будет указать ФИО, серию и номер паспорта, телефон, госномер автомобиля, номер транспортной карты «Тройка» или «Стрелка». Для поездки на работу нужно будет указать название организации, идентификационный номер налогоплательщика работодателя. Для поездки в медорганизацию – название медорганизации и маршрут передвижения. Для поездок в других целях нужно указать цель поездки.

Пропуска не нужно оформлять правоохранителям, военнослужащим, адвокатам, судьям, нотариусам, служащим органов власти, охранникам и журналистам – им достаточно служебного удостоверения. Пропуска также не нужны детям до 14 лет.

Пропуска также не понадобятся, если житель решит пройтись пешком, но только в том случае, если он будет соблюдать установленные ограничения, то есть пойдет в ближайший магазин или будет гулять с домашним животным не дальше 100 метров от дома.

После окончания режима повышенной готовности, который введен в Москве из-за коронавируса, информацию о выданных пропусках уничтожат для защиты персональных данных.

Ранее власти Москвы объяснили, с какой целью ужесточается режим самоизоляции. Это сделано по той причине, что больше жителей стали нарушать режим и в городе резко выросло число заражений коронавирусом. Жителей еще раз призвали оставаться дома и выходить на улицу только по веской причине.

Жителей также призвали быть бдительными в связи с введением цифровых пропусков – в Сети активизировались мошенники. В мессенджере Telegram запустили бота, который предлагает оформить пропуск, в других социальных сетях у жителей также стали незаконно запрашивать персональные данные. В некоторых случаях за пропуска предлагают заплатить.

Ранее на всех въездах в Москву начала дежурить полиция. У автомобилистов уточняют причину въезда в город. Круглосуточно патрулируются все районы города.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья смогут оформить электронный пропуск через мобильное приложение.

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.