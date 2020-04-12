РИАМО - 12 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал видеоинструкцию по получению электронного пропуска на передвижение через мобильное приложение «Стоп Covid-19».

Для того, чтобы зарегистрировать выход из дома, нужно скачать в Google Play или AppStore приложение «Стоп Covid-19». Для входа в приложение необходимо ввести логин и пароль, он должен быть аналогичен паролю для входа на сайт госуслуг. Если у пользователя нет аккаунта на сайте госуслуг, то нужно зарегистрироваться, указав номер телефона и электронную почту.

Затем необходимо выбрать свой статус в зависимости от состояния здоровья и места нахождения. После следует заполнить анкету, указав имя, отчество, фамилию, пол, гражданство, адрес регистрации. Внизу этой же страницы нужно будет нажать на знак фотоаппарата и сделать фото своего лица.

После нужно нажать кнопку «Далее» и заполнить данные об удостоверении личности. Это может быть российский или заграничный паспорт, паспорт гражданина иностранного государства или свидетельство о рождении. После нужно будет сфотографировать этот документ, а затем сделать фото с этим документом для подтверждения личности. Паспорт следует открыть на развороте со своей фотографией.

Ниже нужно будет ответить на вопрос о состоянии здоровья, где следует указать, есть ли кашель, насморк, температура или боль в мышцах.

Пользователь приложения также должен ознакомиться с требованиями по соблюдению и ответственностью за нарушение карантина. После нужно нажать на кнопку «Отправить анкету».

Также пользователь должен пройти опрос, в ходе которого следует вписать в соотвествующие окна результаты измерения своей температуры тела и пульса.

После этого можно регистрировать выход из дома. Для этого нужно указать причину - выход в магазин за продуктами, выгул собаки, уход за пожилым родственником и так далее.

На странице появятся таймер и QR-код. Когда пользователь вернется из магазина, нужно будет остановить таймер.

Заявки на оформление электронных пропусков можно будет подать с 13 апреля. Сами пропуска начнут действовать с 15 апреля.

В Подмосковье действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Выходить из дома можно только по веской причине.

За последние сутки в регионе зафиксировали 278 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период выявлено 1 360 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья смогут оформить электронный пропуск через мобильное приложение.

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.