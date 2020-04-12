РИАМО - 12 апр. В Московской области жители смогут оформлять пропуск для поездки на транспорте с помощью приложения «СТОП Covid-19», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Со среды жителям Подмосковья, чтобы воспользоваться транспортом, обязательно нужно получить электронный пропуск и зарегистрировать выход из дома. Для этого скачайте приложение СТОП Covid-19. Оно есть в Google Play и AppStore», — написал Воробьев на своей странице «Вконтакте».

Чтобы получить пропуск нужно войти в свою учетную запись с помощью логина и пароля, как портале «Госуслуги», если ее нет, то зарегистрироваться, указав номер телефона и электронную почту.

За последние сутки в регионе зафиксировали 278 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период выявлено 1 360 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Жители Подмосковья смогут оформить электронный пропуск через мобильное приложение.

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

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- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

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- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.