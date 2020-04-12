РИАМО - 12 апр. В квартире дома на улице Воронцовские Пруды мужчина открыл стрельбу из-за бытового конфликта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В службу «02» в воскресенье поступило сообщение о выстрелах, на место выехали полицейские.

«Открыть входную дверь стрелявший отказался. Были приняты необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении.

В результате переговоров мужчина согласился открыть дверь и сложить оружие.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. В квартире работает следственно-оперативная группа, по итогам проверки примут процессуальное решение.