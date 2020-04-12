РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 12 апр. За выходные дни 11-12 апреля в городском округе Щелково выявлено два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе зафиксировано 10 случаев, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

«За прошедшие двое суток в городском округе Щелково выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. На 10 апреля в округе было зафиксировано восемь подтвержденных случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Всего на 12 апреля в Московской области зафиксировано 1360 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 18 человек. Выздоровели 75 человек.

Всем гражданам, особенно лицам старше 65 лет, настоятельно рекомендуется придерживаться самоизоляции и выходить на улицу в случае крайней необходимости. При этом следует избегать мест массового скопления людей и использовать защитную маску и перчатки. По всем интересующим вопросам жители могут обращаться по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.