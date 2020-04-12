РИАМО - 12 апр. В мессенджере Telegram появился бот, он предлагает оформить электронный пропуск москвичам в период самоизоляции, таким образом злоумышленники получают данные граждан, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.

Таким же путем действуют преступники и в социальных сетях.

«Он (бот - ред.) запрашивает номер телефона и персональные данные гражданина, необходимые для оформления цифрового пропуска – в том числе паспортные», — говорится в сообщении.

Существуют лишь три варианта оформления пропуска: на портале mos.ru, по телефону: +7 (495) 777-77-77 либо по СМС на номер: 7377. Другие способы оформления незаконны, таким образом мошенники могут завладеть персональными данными горожан.

Кроме того, за оформление пропуска не нужно платить, если предлагается оформить пропуск за деньги – это мошенники. Об этом нужно сообщить в правоохранительные органы.

До 1 мая в Москве действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только в случае необходимости. С 13 апреля в столице начнут оформлять пропуска для поездок на транспорте, с 15 апреля они станут обязательными. Пешком можно ходить без разрешения при соблюдении правил.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

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