РИАМО - 12 апр. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении 40 членов Общественной палаты России по президентской квоте, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Предложить членам Общественной палаты Российской Федерации, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты Российской Федерации, делегированным от общественных палат субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе», — говорится в документе.

В состав вошли академик РАН Лео Бокерия, Герой РФ Вячеслав Бочаров, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, председатель Общества сыроваров Олег Сирота.

Кроме того, в состав вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, ректор ГИТИС Григорий Заславский, шахматист Сергей Карякин и другие.

Общественная палата России была создана в 2005 году для осуществления коммуникации россиян с органами власти. Она определяется на три года, при этом 40 человек утверждает глава страны, а еще 85 членов выбирают общественные палаты субъектов России, еще 43 члена назначаются общественными объединениями.