РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Новый медцентр, который возводится на базе военного госпиталя в Подольске, при необходимости сможет принимать гражданское население, сообщается на сайте Минобороны России.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал строительную площадку многофункционального медицинского центра, строящегося на базе военного госпиталя в Подольске. Строительство ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

«Определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения», – сказал Иванов.

По словам заместителя министра строительства и коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина, поставленная задача выполняется военными строителями в четко установленные сроки. Никаких сомнений в успешной реализации задачи нет.

Всего в России будет возведено 16 многофункциональных медицинских центров. Так, до 30 апреля строительство планируют завершить в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом Бору и Уссурийске, и до 15 мая - оставшиеся восемь центров.

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12 АПРЕЛЯ

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