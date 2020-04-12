РИАМО – 12 апр. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило приложение для выдачи цифровых пропусков во время самоизоляции, пропуски оформляются в виде QR-кодов, сообщает в воскресенье ТАСС.
Приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» есть в Google Play и App Store, его разработчиком указано министерство.
Для получения пропуска пользователю, зарегистрированному на портале госуслуг, нужно указать свой статус (была ли недавно поездка за границу, был ли контакт с зараженным коронавирусом, состояние здоровья, есть ли необходимость ходить на работу и так далее). После этого указываются паспортные данные, адрес места жительства, фото документов. Кроме того, нужно загрузить селфи с документами.
После этого приложение предлагает зарегистрировать выход из дома. Пользователя предупреждают, что выход из дома без пропуска влечет административную ответственность. После указания причины выхода на улицу пользователь получает QR-код, приложение также запускает таймер.
В то же время приложение не было анонсировано министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В Московском регионе с 15 апреля вводятся обязательные пропуски для передвижения на транспорте.
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12 АПРЕЛЯ
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