РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 апр. В подмосковных Мытищах зарегистрировали 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе выявлено 76 случаев коронавируса, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области зафиксировано 1 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 18 человек. Выздоровели 75 человек.

«В Подмосковье за сутки выявлено 278 случаев заболевания коронавирусом. Из них: 125 человек - от 18 до 45 лет, 88 человек - от 46 до 64 лет, 56 человек - от 65 до 93 лет и девять детей. На территории городского округа Мытищи зафиксировали 76 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Мытищах 10 апреля составляло 51. По вопросам коронавируса в Подмосковье работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.