РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. В Подольске стартовал проект «Телефонный апрель», в ходе которого все желающие смогут почитать стихи по телефону пожилым людям на самоизоляции, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сельский Дом культуры «Молодежный» Подольска запустил проект «Телефонный апрель». Так как многие пожилые люди не могут общаться с кем-либо дистанционно или в режиме онлайн, предлагается в рамках проекта звонить знакомым пожилым людям и читать им стихи, прозу, слушать их истории и общаться», - говорится в сообщении.

Внимание во время самоизоляции - самое лучшее лекарство от одиночества. Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия».

В Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции. В том числе его должны соблюдать жители старше 65 лет, которые входят в наиболее уязвимую для коронавируса категорию.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

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