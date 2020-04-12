РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Жители подмосковного Подольска смогут отправить свои фотоработы на конкурс «Весна надежды» до 30 апреля, сообщается на странице «СДК Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции, как никогда важно сохранять тот светлый, радостный, полный любви и надежды взгляд на мир, который неизменно ассоциируется с приходом весны. С этой целью мы проводим фотоконкурс под названием «Весна надежды», участие в котором может принять каждый желающий. На конкурс принимаются фотографии, соответствующие тематике конкурса, раскрывающие темы «весны» и «надежды на лучшее» в непростых условиях пандемии и самоизоляции», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Потрет», «Пейзаж», «Натюрморт», «Животные» и «Жанр». Общее число фотографий от одного участника – 5 штук. Для того, чтобы принять участие необходимо заполнить заявку и выслать ее вместе с фотографиями на адрес электронной почты: fotodkmol@gmail.com с пометкой «Весна надежды».

Работы должны отвечать теме конкурса и предложенным номинациям и должны быть сделаны не ранее 10 апреля. Их нужно сохранить в формате JPEG, размер файла может быть не больше 5Мбт. Конкурс проводится до 30 апреля, а итоги подведут 15 мая.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

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