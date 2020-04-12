РИАМО(БАЛАШИХА) - 12 апр. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с председателем объединенного Совета ветеранов микрорайона Заря Алексеем Дедовым, замглавы администрации округа Михаилом Объедковым, депутатом Совета депутатов Балашихи Вячеславом Крыловым и заведующим музея войск ПВО Юрием Кнутовым в День войск ПВО возложил цветы к памятнику легендарному главнокомандующему войск ПВО, маршалу Советского Союза Павлу Батицкому, сообщил РИАМО в Балашихе сотрудник пресс-службы депутата.

«Для жителей бывшего военного городка, микрорайона Заря, День войск противовоздушной обороны – один из главных праздников. Впервые заревцы и, спасибо им за это, справляют этот праздник у себя дома. Я проехался по микрорайону - улицы пустые, работает только коммунальная техника. Это хороший пример для всех балашихинцев», - сказал Ефимов.

Он попросил Алексея Дедова передать пожелания здоровья и поздравления всем ветеранам микрорайона с Днем войск противовоздушной обороны, а также - соблюдать режим самоизоляции.

Дедов поблагодарил депутата за поздравления и отметил, что после карантинного режима в Московской области ветераны ПВО обязательно соберутся на торжественный вечер в местном ДК.

Присутствующие возложили цветы к памятнику легендарному главнокомандующему войск ПВО, маршалу Советского Союза Павлу Батицкому.

Павел Батицкий родился в 1910 году в Харькове. Окончил кавалерийскую школу. Прошел всю войну, участвовал в операции по взятию Берлина. С 1950 по 1953 годы занимал должность заместителя командующего войсками Московского военного округа. В конце 60-х - начале 70-х годов ХХ века возглавлял систему ПВО СССР. В 1978 году Батицкий поддержал создание музея войск ПВО в поселке Заря (ныне-микрорайон Балашихи). Коллекция музея насчитывает более 16 тысяч экспонатов, 400 из которых - реальные образцы боевой техники и вооружения.

17 августа 2002 года рядом с Музеем войск ПВО открыли бронзовый бюст Батицкому.