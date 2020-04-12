РИАМО - 12 апр. Сотрудник полиции в нетрезвом виде попал в ДТП в Дедовске, в результате пострадала несовершеннолетняя девушка, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 11 апреля.

«Участковый уполномоченный МВД России по городскому округу Истра, управляя автомобилем Skoda, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП в автомобиле Volkswagen пострадала несовершеннолетняя девушка. Она была пассажиром», - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что сотрудник полиции в момент аварии находился в нетрезвом виде.

«Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», - уточнил собеседник агентства.