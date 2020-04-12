РИАМО - 12 апр. В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Посещать клиники беременные женщины могут в случае: постановки на учет по беременности, для проведения скрининговых ультразвуковых исследований, для введение антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности и при появлении жалоб.

«Плановые же посещения придется отложить до особого распоряжения», — отмечается в материале.

Анализы мочи могут передавать знакомые беременных или родственники. Результаты анализов будут обсуждаться с пациентами дистанционно, по телефону. Декретный отпуск или больничный лист тоже можно будет оформить по телефону.

По принципу 10 шевелений будущие мамы могут сами контролировать плод. Если в течение 12 часов 10 шевелений не произошло, то стоит обратиться к врачу. Самостоятельно женщины могут вести дневник артериального давления и водного баланса и следить за динамикой массы. Из-за эпидемиологической ситуации беременные должны каждый день предоставлять участковому врачу женской консультации дневник.

В случае обнаружения следующих симптомов: тянущие боли внизу живота, изменение характера шевелений плода, повышенного артериального давления до 140/90 миллиметров ртутного столба, кровянистые или жидкие выделения — нужно вызвать скорую помощь по номеру «103».

При симптомах ОРВИ или ухудшении самочувствия также необходимо вызвать врача.

Будущую маму госпитализируют в круглосуточный стационар, где предпринимаются все меры по профилактике коронавируса и других заболеваний. Пациентки, входящие в группу риска по коронавирусу, лечатся в специализированном стационаре, где выполняются все требования для предотвращения распространения инфекции.

Все родильные дома работают в штатном режиме, но прекращается проведение партнерских родов, и запрещается посещение родственников.

При проведении кесарева сечения врач назначит дату и направит на госпитализацию за сутки до операции для проведения анализов.

Вопросы об оказании помощи беременным можно задать по телефону: 8 (499) 251-83-00.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

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