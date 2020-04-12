РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поздравил жителей горокруга с Днем космонавтики.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в истории человечества космонавтом, осуществившим полет вокруг Земли на корабле «Восток-1». Это событие стало большим научно-техническим достижением.

«Дорогие люберчане! От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики. Особые слова благодарности - ветеранам и работникам космической отрасли. Этот день важен и значим для всех нас - он открыл новую эпоху, новые возможности, новые горизонты. Здоровья вам, дорогие земляки, успехов, процветания и благополучия», - написал Ружицкий.

Он отметил, что жизнь Гагарина неразрывно связана с Люберцами. Именно здесь будущий Герой получил свою первую рабочую специальность в группе № 21 ремесленного училища №10. В 1984 году рядом с техникумом был установлен памятник великому космонавту, а в 2011 году его точная копия появилась в центре Лондона.