РИАМО - 12 апр. Мужчина в столичном районе Некрасовка пошел в гости, несмотря на режим самоизоляции, и чуть не выпал из окна, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на 15 этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Рождественской, мужчина повис на карнизе окна», — отмечается в материале.

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы и участковый помогли затащить мужчину обратно в квартиру.

Выяснилось, что 36-летний мужчина хотел сделать селфи на подоконнике, потерял равновесие, сорвался, но зацепился руками за карниз. Хозяйка квартиры пыталась ему помочь, но ей не хватало сил.

Женщину и мужчину доставили в пункт полиции и в ходе допроса выяснили, что мужчина живет в соседнем доме. В отношении гражданина составили административный протокол о нарушении режима самоизоляции по части второй статьи 3.18.1 КОАП РФ.

В Москве действует режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса, выходить из дома можно только в случае: угрозы жизни и здоровью, на работу, в магазин, в аптеку, для выноса мусора и выгула собак.

С 13 апреля начнется оформление пропусков для поездок на транспорте, 15 апреля они станут обязательными, передвигаться пешком можно будет без разрешения, но соблюдая правила.

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12 АПРЕЛЯ

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